Владимир Якушев принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Полпред президента России в УФО Владимир Якушев принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета, которое прошло под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова, сообщает пресс-служба полпредства.

На заседании были рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся обучения лиц, ответственных за реализацию мероприятий по противодействию терроризму.

В заседании приняли участие члены НАК, полномочные представители Президента Российской Федерации в федеральных округах, руководители федеральных органов исполнительной власти и антитеррористических комиссий ряда субъектов Российской Федерации, представители правоохранительных органов и специальных служб.

В своём выступлении председатель НАК отметил, что качественная подготовка сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления, ответственных за реализацию профилактических мероприятий, является обязательным условием проведения эффективной государственной политики в области противодействия терроризму.

За три года на базе ведущих вузов образованы 22 учебно-методических центра, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку специалистов в области профилактики терроризма.

Внедрение соответствующих учебных программ в общероссийскую систему профессионального образования позволило поднять уровень компетентности занятых в этой сфере государственных и муниципальных служащих.

В ходе заседания участники говорили о необходимости системного обучения преподавательского состава с использованием наработанного в ряде регионов положительного опыта и использования предметных образовательных материалов, ориентированных на практическую деятельность.

В результате обсуждения был выработан комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование работы в данной сфере.