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В Тюменской области селянин вырубил семь берез на 90 тыс. рублей

Происшествия, 17:16 11 августа 2021

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Житель с. Южно-Плетнёво Омутинского района вырубил семь берёз. Причиненный государству материальный ущерб составил более 90 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД РФ.

51-летий селянин признался в содеянном. Пояснил, что срубил деревья для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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# вырубка леса , полиция

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