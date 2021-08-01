В Тюменской области селянин вырубил семь берез на 90 тыс. рублей
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Житель с. Южно-Плетнёво Омутинского района вырубил семь берёз. Причиненный государству материальный ущерб составил более 90 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД РФ.
51-летий селянин признался в содеянном. Пояснил, что срубил деревья для личного пользования.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование уголовного дела продолжается.