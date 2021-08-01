Социальных предпринимателей Тюменской области обучат основам финансовой устойчивости

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Обучение для социальных предпринимателей "Финансовая устойчивость социальных предприятий и финансово-экономическая эффективность социальных проектов" пройдет 12-14 августа онлайн. Образовательная программа направлена на подготовку заявителей на грант, сообщает Центр инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области.

Расписание занятий: 12 и 13 августа с 11 до 16 часов, 14 августа с 11 до 17 часов. Для работы над проектом нужен Microsoft Excel. Регистрация здесь.

Ссылку на обучение высылают на электронную почту, указанную при регистрации. Контактная информация специалиста Центра инноваций социальной сферы Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области": 8 (3452) 49-99-44 доб. 242, subbotina@iato.ru.

Инвестиционное агентство напоминает, что с 2021 года социальные предприятия Тюменской области могут получить грант до 500 тыс. рублей. Поддержка будет оказана по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Чтобы участвовать в конкурсе грантов, нужно получить статус социального предприятия, пройти обучение в сфере социального предпринимательства и быть готовым к софинансированию расходов в размере не менее 50% от размера расходов, предусмотренных на реализацию проекта.