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"Тюменская область-77". Сорокинская тушенка на прилавках долго не задерживается

Экономика, 13:31 12 августа 2021

sorokino.admtyumen.ru | Фото: sorokino.admtyumen.ru

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Сорокинская тушенка из мяса говядины, свинины и конины на прилавках долго не задерживается. Высококаче ственный продукт разбирают, как только он появляется на прилавках магазинов Сорокинского муниципального района.

Как сообщили в администрации , это фирменный продукт сельскохозяйственного закупочно-сбытового потребительского кооператива "Молоко", которым руководит Николай Митяев.

Род Митяевых идет из деревни Петровки. Здесь родился и Николай в семье механизатора и заведующей фермой. Окончил Тюменский сельхозинститут и неожиданно уехал на Север. Но скоро вернулся в Петровку и возглавил сначала ООО "Петровское", а затем - СЗСПК "Молоко.

Он первым в районе приобрёл для Петровск ой фермы линейную установку, понимая, что это принесёт пользу. Старался и в растениеводстве применять современные методы работы.

Реконструкция молокоприемного цеха и приобретение оборудования для вакуумной упаковки мясных полуфабрикатов СПК "Молоко" - это один из инвестиционных проектов, реализованных в Сорокинском муниципальном районе.

Сегодня в районе реализуется девять инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций - 41,7 млн рублей с созданием 29 рабочих мест. Среди наиболее крупных - реконструкция АГЗС в многотопливную АЗС в селе Большое Сорокино, организация пункта технического осмотра транспортных средств, два проекта по созданию и развитию крестьянского (фермерского) хозяйства.

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# АПК , инвестпроекты , Сорокинский

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