"Тюменская область-77". "Согласие" реализует в Заводоуковском округе несколько инвестпроектов

| Фото: soglasiesk.ru | Фото: soglasiesk.ru

Крупнейший свиноводческий комплекс Заводоуковского городского округа "Согласие" реализует сразу несколько инвестиционных проектов. Это, как сообщает администрация округа, и увеличение производственных мощностей свинокомплекса, и развитие нового направления для компании, связанного с крупным рогатым скотом. По итогам реализации проектов будет дополнительно создано более 180 рабочих мест. В планах – реконструкция мясокомбината.

Компания "Согласие" является лидером по производству мясной продукции. Уникальность компании заключается в том, что здесь налажен полный цикл производства - от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной продукции конечным покупателям. Одно из крупнейших свиноводческих производственных предприятий России входит в сотню лидеров в сфере выращивания свиней.

Привлечение инвестиций в экономику городского округа является одной из стратегических задач администрации Заводоуковского городского округа. Для привлечения инвесторов на территорию городского округа сформированы перечень муниципального имущества (более 100 объектов), предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и реестр инфраструктурных площадок (22 площадки) для реализации инвестиционных проектов.

Наибольшее количество инвестиционных проектов реализуется промышленными и сельскохозяйственными предприятиями.

Так, группа компаний "Аранео" на текущий момент реализует проект по увеличению мощностей по производству овощной сетки в два раза.

Компания ООО "Битекс-Сибирь", специализирующаяся на выпуске полимерных красок, штукатурок и грунтовок на водной основе, наладила производство собственной пластиковой тары, а также запустила новый вид упаковки для своей продукции в виде аэрозольных баллончиков.

ООО "Согласие" является предприятием полного цикла – от заготовки кормов, производства комбикормов, выращивание свиней, производства широкого спектра мясной продукции до ее реализации в фирменных магазинах предприятия.

"Сегодня перед нами стоит непростая задача по созданию максимально комфортных условий для инвесторов, которые будут заинтересованы в развитии территории и открытии новых предприятий, организации дополнительных рабочих мест, - отмечено в сообщении администрации Заводоуковского городского округа. - Для повышения инвестиционной привлекательности проводится работа над открытостью и доступностью информации о потенциале и возможных направлениях развития бизнеса. Заводоуковский городской округ является участником программы инвестиционного развития Тюменской области, разработанной до 2024 года, основная цель которой привлечение инвестиций в региональную экономику, выявление точек ее роста и развития, формирование предложений по решению проблем, препятствующих улучшению инвестклимата. В настоящее время мы активно занимаемся разработкой инвестиционного профиля нашей территории".