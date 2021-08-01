На Площади 400-летия Тюмени пройдет арт-пикник

| Фото: из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте

Арт-пикник начнется в творческом пространстве на Площади 400-летия Тюмени 14 августа в 12 часов, сообщают организаторы.

Горожанам представят выставку работ художников объединения "Груша" под названием "Плоды". Здесь будут проходить небольшие мастер-классы по линогравюре и акварели и пленэр. Записаться можно по ссылке.

В рамках арт-пикника в 15 часов начнется лекция "Как отличить кляксу от шедевра? Долой мифы о "черном квадрате". Развенчивание мифов о "современном искусстве" от Данила Шарохина. "Лектор постарается избавить вас от карикатурных стереотипов о современном искусстве. Вместе мы поупражняемся в декодинге произведений и выясним, почему художником все-таки может стать не каждый", — рассказали организаторы.