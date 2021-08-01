  • 10 августа 202110.08.2021вторник
  • USD73,5078
    EUR86,4378
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На Площади 400-летия Тюмени пройдет арт-пикник

Общество, 09:25 10 августа 2021

из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества Центра культуры и творчества "Тюмень" во ВКонтакте

Арт-пикник начнется в творческом пространстве на Площади 400-летия Тюмени 14 августа в 12 часов, сообщают организаторы.

Горожанам представят выставку работ художников объединения "Груша" под названием "Плоды". Здесь будут проходить небольшие мастер-классы по линогравюре и акварели и пленэр. Записаться можно по ссылке.

В рамках арт-пикника в 15 часов начнется лекция "Как отличить кляксу от шедевра? Долой мифы о "черном квадрате". Развенчивание мифов о "современном искусстве" от Данила Шарохина. "Лектор постарается избавить вас от карикатурных стереотипов о современном искусстве. Вместе мы поупражняемся в декодинге произведений и выясним, почему художником все-таки может стать не каждый", — рассказали организаторы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# арт-пространство , площадь 400-летия Тюмени , творчество

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:47 10.08.2021Тюменская изостудия ждет "солнечных" учеников и их родителей
09:36 10.08.2021Юных ялуторовчан приглашают на программу "Под флагом единым"
09:25 10.08.2021На Площади 400-летия Тюмени пройдет арт-пикник
09:14 10.08.2021Тюменские "Старты мечты" по роллер-спорту пройдут 5 сентября