В Тюменской области растет рождаемость и увеличивается число браков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

9 тыс. 71 ребенок родился в Тюменской области за первые шесть месяцев 2021 года. Это на 162 ребенка больше, чем в первом полугодии прошлого года, рассказал глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 77-й годовщине со дня образования Тюменской области.

"Более чем на 40% увеличилось количество созданных тюменцами семей - с почти 3 тысяч 100 в первом полугодии прошлого года до около 4 тысяч 400 за первые шесть месяцев текущего года", - рассказал губернатор.

2021 год стал для Тюменской области и жителей региона серьезным испытанием на прочность, отметил Александр Моор.

"Вместе со всем миром мы переживаем новую волну пандемии COVID-19. А весна и лето принесли беспрецедентную засуху и природные пожары. Главный результат работы органов власти - это благополучие земляков. Тюменцы остаются уверенными в себе и своем завтрашнем дне. А значит, создаются новые семьи, рождаются дети. Это очень радует, потому что говорит о том, что у нашего региона - большое будущее", - подчеркнул губернатор.

Пресс-конференция главы региона проходит в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. В ней принимают участие, в том числе в режиме онлайн, представители 58 средств массовой информации.

Евгений Бабенко