Александр Моор: при тестировании на COVID-19 врачи следуют рекомендациям Роспотребнадзора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Всех жителей Тюменской области старше 65 лет тестируют на новую коронавирусную инфекцию, независимо от клинических проявлений и анамнеза по заболеваниям. Если человек моложе 65 лет, тогда врачи смотрят на клиническую картину течения болезни, был ли он контактным по COVID-19 в семье или на работе.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, почему не всех, кто младше 65 лет, тестируют на коронавирус.

"В работе медики руководствуются рекомендациями Роспотребнадзора о том, какие категории тестируются при подозрении на коронавирус", - отметил глава региона.

По его словам, общая рекомендация Роспотребнадзора - не опускаться ниже 200 на 100 тысяч, в области тестируют уже больше 400 на 100 тысяч. В сутки в рабочие дни проводится тестов от 7 до 8 тысяч. По оценкам Роспотребнадзора, такой уровень тестирования позволяет видеть всех заболевших коронавирусом и, соответственно, принимать меры по их лечению и изоляции.

Любовь Голышева