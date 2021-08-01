Тюменская область лидирует в УФО по темпам вакцинации от COVID-19

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область лидирует в Уральском федеральном округе по темпам вакцинации населения от COVID-19. Об этом заявил глава региона Александр Моор на пресс-конференции, посвященной 77-й годовщине со дня образования Тюменской области.

"Тюменцы активно поддержали вакцинацию. За всю прививочную кампанию в регион поступило чуть более 573 тысяч комплектов вакцин. При этом хотя бы одним компонентом уже привиты 523 тысячи человек. Более 420 тысяч привито двумя компонентами. Это 74 процента от плана, который для нашего региона составляет более 700 тысяч человек", - рассказал Александр Моор.

Губернатор поблагодарил каждого вакцинировавшегося жителя региона за ответственный подход к своему здоровью и безопасности окружающих. Тех, кто еще не принял решение о вакцинации, Александр Моор призвал сделать это как можно скорее.

Евгений Бабенко