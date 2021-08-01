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Мошенник выманил у тюменца более 230 тысяч рублей

Происшествия, 13:43 12 августа 2021

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

238 тыс. рублей потерял житель Тюмени, поверив телефонному мошеннику. В разговоре злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка, сообщает УМВД по Тюменской области.

Собеседник сообщил потерпевшему, что неизвестные пытаются завладеть его денежными средствами. Чтобы предотвратить это, он убедил тюменца сообщить реквизиты банковской карты и оформить потребительский кредит.

Мужчина выполнил все условия, после чего осознал, что попался на уловку и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

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# мошеничество , уголовное дело

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