Тюменцы Антон Прохоров и Игорь Плотников отправятся на Паралимпийские игры в Токио

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (архив) | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (архив)

Тюменские паралимпийцы Антон Прохоров и Игорь Плотников вылетят в на Паралимпийские игры в Токио 19 августа, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Антон Прохоров является мастером спорта международного класса спорта лиц с поражением ОДА (легкая атлетика). Игорь Плотников — Заслуженный мастер спорта лиц с поражением ОДА (плавание).

Игорь проходит подготовку на тренировочной базе Сахалина, в бассейне южно-сахалинского комплекса "Аква Сити". Уже известна программа его выступления. Предварительные заплывы среди мужчин (50 м, баттерфляй, S5) состоятся 27 августа с 13 часов до 15 часов 10 минут. В этот же день с 21 до 24 часов пройдет финал. 30 августа с 13 часов до 15 часов 25 минут — предварительные заплывы среди мужчин (50 м на спине -S5-). В этот же день с 21 часа до 24 часов 50 минут пройдет финал.

По итогам этих выступлений будет сформирована команда для участия в эстафете. Тренер Денис Кайгородов надеется на бронзовую медаль.

Напомним, что Игорь участвовал в Паралимпийских играх 2008 года а Пекине, где стал чемпионом по плаванию на спине 100 м.

Антон Прохоров сейчас находится на сборах в Новогорске. 29 августа с 23 часов до 2 часов 5 минут пройдет квалификация среди мужчин T63 в дисциплине 100 м. 30 августа с 23 часов до 2 часов — финал.

Тюменец примет участие в играх впервые. Напомним, Паралимпийские игры по 22 видам спорта пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября.