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В Тюмени 73% горожан выбрали существующее благоустройство лога Гилевской рощи

Общество, 18:37 12 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оставить существующее благоустройство Гилёвской рощи без изменений после технологического инцидента- обрушение канализационного коллектора. Такое решение принято по итогам открытого голосования на портале "Я решаю!". В нем участвовали 376 человек, сообщает управление по экологии департамента городского хозяйства администрации Тюмени.

Голосование проходило с 26 июля по 9 августа. Итоги подвели 10 августа: 73,14 % от общего числа проголосовавших, выбрали существующее благоустройство лога; 23,94 % - вариант размещения игровой системы "Пиратский корабль"; 2,93 % - предложили свои варианты благоустройства. Среди них: установка арт-объектов, размещение игровых комплексов, организация детской горки.

С учетом мнения горожан принято решение сохранить существующее благоустройство лога.

"Лесничество "Гилёвская роща" является местом притяжения для горожан. На территории созданы все условия для отдыха и занятий спортом: обустроены велосипедные и пешеходные дорожки, теннисный корт, волейбольная площадка, футбольное поле, хоккейный корт, мангальные зоны, а также детские игровые комплексы", - отметили специалисты.

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# благоустройство , Гилевская роща

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