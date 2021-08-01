Владимир Путин круглосуточно контролирует ситуацию по подтоплениям и пожарам

Фото: kremlin.ru Фото: kremlin.ru

Масштаб природных бедствий в некоторых регионах страны носит абсолютно беспрецедентный характер, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров 14 августа.

"Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадает месячная норма осадков, а в Сибири и на Дальнем Востоке, напротив, – так сложились природные, климатические, атмосферные условия – лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись", - отметил глава государства.

Владимир Путин ежедневно получает от МЧС и руководителей регионов оперативную информацию о том, как развивается ситуация с природными пожарами в Якутии и подтоплениями в Крыму и Краснодарском крае.

Федеральные ведомства, региональные и муниципальные власти должны принять все неотложные меры, заявил президент.

"Действовать нужно быстро и максимально эффективно. Конечно, главное – это сохранить жизни и здоровье людей, их имущество. В случае необходимости нужно подготовить все средства, чтобы безотлагательно отправить в безопасные места детей, пожилых людей, женщин, особенно беременных женщин", - поставил задачу глава государства.

Евгений Бабенко