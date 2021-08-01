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Путин поручил минимизировать экологический ущерб от природных пожаров

Политика, 10:04 16 августа 2021

rosleshoz.gov.ru | Фото: rosleshoz.gov.ru

Минимизировать экологический ущерб при борьбе с природными пожарами поручил президент России Владимир Путин.

"Обращаю особое внимание и на то, что надо постараться максимально сохранить лесные богатства, и при проведении противопожарных мероприятий организовать работу так, чтобы минимизировать урон для животного мира тайги и лесов, обязательно организовать работу по спасению диких животных, зверей – насколько это возможно, конечно, я понимаю ситуацию, которая там складывается", - заявил глава государства на совещании о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров, которое состоялось 14 августа.

Владимир Путин дал указание незамедлительно приступить к всесторонней оценке ущерба, причиненного природными пожарами и подтоплениями. Такую работу уже ведут МЧС и региональные власти.

Евгений Бабенко

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# Владимир Путин , подтопления , пожароопасный сезон

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