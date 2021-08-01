За пьяную езду тюменца отправили в колонию на семь месяцев

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

На семь месяцев тюменец отправится в колонию за управление автомобилем в состоянии опьянения. Как сообщает региональная прокуратура, в 2017 и 2018 годах молодой человек был дважды осужден за пьяное вождение, а также лишен водительских прав.

В мае тюменец купил автомобиль "Ода" и в состоянии опьянения сел за руль. На ул. Мельникайте областного центра машину остановили сотрудники ДПС. От водителя исходил запах алкоголя. Его нетрезвое состояние подтвердило медицинское освидетельствование.

Суд назначил тюменцу 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок два года и шесть месяцев.