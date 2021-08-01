На трансформаторной подстанции Тобольска появился трехмерный кит

| Фото: СУЭНКО | Фото: СУЭНКО

На трансформаторной подстанции Тобольска появился трехмерный кит. Он парит в воздухе во дворе дома №1 8 микрорайона, сообщает пресс-служба СУЭНКО.

Это первый арт Тобольска, выполненный в 3D-технике: у подстанции расписаны две смежные стены и, если смотреть на рисунок под углом, он превращается в реалистичного объемного кита.

Трансформаторная подстанция в 9 микрорайоне тоже обрела новый облик. За четыре дня 65 кв. м здания превратились в символ жизненного пути. На одной части картины – атмосфера домашнего уюта, на другой – впечатления от знакомств с новыми местами и людьми.

Ранее арт-объекты разместили на энергообъектах в Тюмени и Ялуторовске.

Тюменская картина – первый арт-объект в городе, выполненный в технике уличных постеров, с текстурой pipes & structures. Увидеть ее можно на набережной у здания "Конторы пароходства".

У ялуторовского арта в залинейной части города особенная история, его нарисовали дети и подростки, чьи работы победили в областном проекте "Ветер перемен". Под руководством опытного художника они изобразили на подстанции яркое солнце, воздушные шары, розовых и серых слонов.

На трансформаторных подстанциях СУЭНКО в Тюменской области насчитывается сегодня 30 картин в стиле стрит-арт. Их количество будет увеличиваться. Только за последний месяц в компанию поступили три обращения с просьбой предоставить объекты для росписи.