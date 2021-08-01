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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Главный корпус больницы в Ишиме увеличится втрое

Общество, 09:48 17 августа 2021

пресс-служба ГБУЗ ТО «Областной больницы № 4»

В Ишиме продолжается реконструкция главного корпуса Областной больницы № 4. Площадь отделения расширилась с 300 до 1300 кв. метров, объект планируют сдать до конца 2021 г.

На пристроенной территории предусмотрены отдельные блоки для экстренной и неотложной помощи и для приема плановых пациентов. Здесь будут оборудованы отдельные кабинеты приема травматолога, хирурга, гинеколога, стоматолога, процедурная, гипсовая, рентгенодиагностический кабинет и кабинет компьютерной томографии. Как сообщили в пресс-службе Областной больницы № 4 Ишима, в здании будет три отдельных входа, это позволит разделить потоки пациентов.

Реконструкция корпуса началась в июле 2020 года, срок сдачи — февраль 2022 года, однако строительная компания намерена сдать объект до конца этого года. На реконструкцию из областного бюджета направили 81 млн рублей. На закупку нового медицинского оборудования и мебели выделят 108 млн рублей.

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# больница , Ишим , реконструкция

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