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В Тюменской области социальный предприниматель открыла вокальную студию

Экономика, 17:03 17 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эстрадный вокал развивает в с. Абатское выпускница Школы социального предпринимательства Наталья Грибанова. Вокальную студию она запустила в мае 2021 года, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

По словам Натальи Грибановой, на первое прослушивание собралось более 30 человек, среди них дети до трех лет, взрослые и пенсионеры.

"Ко мне приходят люди за мечтой попасть в "Голос. Дети", кто-то для общего развития и раскрепощения, но цель у всех одна - научиться правильно и красиво петь", — рассказала вокалистка.

Наталья Грибанова — лауреат международных конкурсов, преподаватель высшей категории. Имеет 15-летний опыт выступлений, организации и проведения мероприятий. Она работала с талантливыми детьми по приглашению ЯНАО, Краснодарского края, Крыма, Нижегородской и Московской областей и других территорий. Затем решила развивать таланты в Тюменской области.

В планах у предпринимательницы - получение статуса социального предприятия и участие в конкурсе грантов для открытия студии в Тюмени.

"На Школе наши ученики просчитывают свой бизнес, приходят к пониманию, стоит ли затевать проект, учатся исследовать рынок: пойдет ли на их территории данная услуга, — пояснила руководитель Центра инноваций социальной сферы Инвестиционного агентства Тюменской области Александра Князева. — Мы искренне радуемся, когда в сельской местности появляются новые проекты для людей".

Вопросы по обучению в Школе можно задать по телефону +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.

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# инвестиционное агентство , социальный бизнес

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