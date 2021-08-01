Тюменская область вошла в десятку регионов России по количеству программ поддержки граждан в жилищной сфере

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в десятку российских регионов по количеству программ поддержки граждан в жилищной сфере. Региональные программы господдержки доступны в "Каталоге программ" на федеральном портале спроси.дом.рф, сообщает ДОМ.РФ.

"Каталог уже содержит сведения о 287 региональных жилищных программах, - рассказал директор консультационного центра Михаил Ковалев. - Сервис максимально прост в использовании – нужно выбрать регион проживания, тип программы и категорию, по которой может быть получена господдержка. Одной из основных задач Консультационного центра является информирование граждан обо всех доступных им возможностях по улучшению жилищных условий. Эта информация крайне востребована – с момента открытия центра в апреле 2020 года было проведено уже более 2,5 млн консультаций".

Наибольшее количество программ поддержки граждан в жилищной сфере сегодня действует в Республике Коми (11), Красноярском крае (9) и Оренбургской области (8). В десятку регионов по числу программ также входят Ненецкий автономный округ, Ярославская, Тюменская, Амурская, Омская и Липецкая области и Татарстан.