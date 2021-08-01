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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени полиция выясняет обстоятельства смерти 4-летнего ребенка

Происшествия, 21:46 17 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тело ребенка нашли под окнами дома на ул. Щербакова в Тюмени днем 17 августа. По предварительным данным, он упал с высоты седьмого этажа.

Сообщение в полицию поступило в 12 часов 10 минут.

"Прибывшие на место полицейские обнаружили тело ребенка без признаков жизни под окнами многоэтажки №142, корпус 4 на улице Щербакова. По предварительным данным, смерть наступила в результате падения с высоты седьмого этажа", – рассказала пресс-секретарь управления МВД России по Тюмени Мария Новопашина.

Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Предварительно, ребенку было четыре года.

Инна Пахомова

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# дети , падение с высоты , полиция

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