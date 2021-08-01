Загородный комплекс "Зеленые аллеи" под Тюменью строится с участием Сбербанка

| Фото: ЖК "Зеленые аллеи" ВКонтакте | Фото: ЖК "Зеленые аллеи" ВКонтакте

Строительство пятой очереди загородного жилого комплекса "Зеленые аллеи" профинансировало Западно-Сибирское отделение Сбербанка. Девелоперская компания "Навигатор" получила 214 млн рублей сроком на один год, сообщает банк.

Проект вышел в финал федеральной премии Urban Awards в номинации "Лучший региональный малоэтажный комплекс". Строительство комплекса ведется с использованием счетов эскроу.

"Жилой комплекс "Зеленые аллеи" Западно-Сибирское отделение Сбербанка финансирует с 2020 года. На строительство девяти домов четвертой очереди, которые уже успешно достроены, банк выделял более 230 миллионов рублей", - сказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

"Зеленые аллеи" — малоэтажный квартал, расположенный в десяти минутах от центра Тюмени недалеко от Цимлянского озера. Жилой комплекс состоит из таунхаусов и дуплексов. Проект предусматривает 700 квартир. На территории квартала уже строится собственный парк отдыха, планируется возведение торгового центра и детского сада. Инфраструктура жилого квартала также предусматривает размещение аптеки, студии йоги или растяжки, салона красоты, кафе-пекарни, магазина с зоотоварами и других объектов. Четыре очереди жилого квартала "Зеленые аллеи" уже полностью достроены и частично заселены. Срок сдачи объектов пятой очереди запланирован на второй квартал 2022 года.

"Одной из главных ценностей нашей компании является клиентоориентированность. Получается так, что компании, с которыми у нас складываются долгие и эффективные отношения, придерживаются такого же принципа в своей деятельности. С Западно-Сибирским отделением Сбербанка работаем по проектному финансированию более года и можем уверенно отметить такие профессиональные качества как гибкость, лояльность и индивидуальный подход. А сроки аккредитации, к которым мы пришли на сегодняшней день, по-настоящему радуют всю нашу команду", - отметила исполнительный директор ГК "Навигатор" Татьяна Григорьева.