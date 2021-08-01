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Одобрен проект строительства школы на 1200 мест в центре микрорайона Ямальский-2 в Тюмени

Общество, 09:28 19 августа 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Проект строительства школы на 1 тыс. 200 мест в центре микрорайона Ямальский-2 в Тюмени одобрен Главгосэкспертизой. Положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство учебного заведения выдало управление государственной экспертизы проектной документации.

Строительство ведется в районе улиц Арктическая-Ямбургский и проезда Андрея Бушуева - практически в центре микрорайона Ямальский-2. Еще одно учебное заведение потребовалось в связи с тем, что в школе, построенной в микрорайоне в 2018 году, уже не хватает учебных мест.

Общая площадь здания составит более 20 тыс. кв.м. Здесь обустроят кабинеты для обучения младших, средних и старших классов, оборудуют столовую, спортивный и актовый залы, библиотечный комплекс и административные помещения. На территории школы построят универсальную площадку для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а также спортивный комплекс для сдачи ГТО с элементами полосы препятствий и дорожками для бега и прыжков в длину.

В Главгосэкспертизе уточнили, что проектную документацию разработали в ООО "Ростпроект". Застройщик - ГКУ Тюменской области "Управление капитального строительства".

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# Главгосэкспертиза , микрорайон Ямальский-2 , строительство школ

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