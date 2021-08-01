Выехавшего на встречную полосу водителя пассажирского автобуса остановили на трассе Уватского района

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя автобуса, грубо нарушившего ПДД, задержали в Уватском районе Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На 338-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в поле зрения автоинспекторов попал рейсовый автобус 553 маршрута. Водитель, совершая обгон грузовика там, где это запрещено, пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречку.

54-летний водитель автобуса перевозил в салоне 11 пассажиров из Тюмени в Уват. На мужчину составлен административный материал по статье 12.15 ч.4 КоАП РФ. Ему грозит штраф в 5 тыс. рублей, либо лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев.