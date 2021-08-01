  • 19 августа 202119.08.2021четверг
  • USD73,4633
    EUR86,1210
  • В Тюмени 26..28 С 2 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Выехавшего на встречную полосу водителя пассажирского автобуса остановили на трассе Уватского района

Происшествия, 11:07 19 августа 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя автобуса, грубо нарушившего ПДД, задержали в Уватском районе Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

На 338-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в поле зрения автоинспекторов попал рейсовый автобус 553 маршрута. Водитель, совершая обгон грузовика там, где это запрещено, пересек сплошную линию дорожной разметки и выехал на встречку.

54-летний водитель автобуса перевозил в салоне 11 пассажиров из Тюмени в Уват. На мужчину составлен административный материал по статье 12.15 ч.4 КоАП РФ. Ему грозит штраф в 5 тыс. рублей, либо лишение права управления транспортом на срок от четырех до шести месяцев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автобусы , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:07 19.08.2021Выехавшего на встречную полосу водителя пассажирского автобуса остановили на трассе Уватского района
10:25 19.08.2021Пьяные тюменцы вынесли из магазина детский конструктор
17:48 18.08.2021Житель Тюменской области пытался передать в колонию ЛСД
16:40 18.08.2021Обвиняемого в сексуальном насилии тюменца отправили в СИЗО до 15 октября