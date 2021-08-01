В Тюменской области выявлено 74 случая бешенства животных за полгода

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

74 случая бешенства животных выявлено в Тюменской области за первое полугодие 2021 г. Заболевание зафиксировано у лисиц, енотовидных собак, КРС, кошек, лошади, волка и рыси, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Установлены ограничительные мероприятия в 56 населенных пунктах, расположенных в Абатском, Ишимском, Ялуторовском районах, Заводоуковском городском округе и других территориях области.

Специалисты напоминают, что бешенство — острая вирусная болезнь животных и человека, которая закачивается смертью. Заражение человека и животных происходит при контакте с больными животными. Вирус, попав в организм, проникает в спинной и головной мозг вызывая тяжелые поражения центральной нервной системы.

О случаях проявления клинических признаков бешенства у домашних животных и диких плотоядных необходимо сообщать в ближайшую государственную ветеринарную службу.