Прокуратура Тюменской области: устанавливается личность погибшего ребенка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прокурор Тюменской области Владислав Московских работал на месте обнаружения трупа ребенка в Тюмени 19 августа.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, правоохранительные органы устанавливают личность погибшего ребенка. Ход и результаты проверки по данному факту прокуратурой поставлены на контроль.

По информации СК РФ, обнаруженное в районе Лесобазы в Тюмени тело ребенка предположительно принадлежит Насте Муравьевой, поиски которой длились больше месяца.