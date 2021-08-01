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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Прокуратура Тюменской области: устанавливается личность погибшего ребенка

Общество, 16:36 19 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Прокурор Тюменской области Владислав Московских работал на месте обнаружения трупа ребенка в Тюмени 19 августа.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, правоохранительные органы устанавливают личность погибшего ребенка. Ход и результаты проверки по данному факту прокуратурой поставлены на контроль.

По информации СК РФ, обнаруженное в районе Лесобазы в Тюмени тело ребенка предположительно принадлежит Насте Муравьевой, поиски которой длились больше месяца.

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# прокуратура

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