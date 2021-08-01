В Тюменской области обустраивают первую экотропу РГО

| Фото: www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

Работа по обустройству первой экотропы РГО в Тюменской области началась в окрестностях оз. Полушинское. Трек проходит по живописным местам равнин с хвойным лесом, широкой пойме реки Туры, долине малой реки Канырки. По ходу прогулки можно встретить птиц, животных и редких насекомых, сообщает Тюменское отделение РГО.

На маршруте будут установлены информационные знаки и указатели. Сведения об экоторопе разместят на самых популярных порталах о туризме и путешествиях по Тюменской области.

| Фото: www.rgo.ru | Фото: www.rgo.ru

В рабочую группу вошли члены отделения географы-профессионалы : специалисты по туризму, ландшафтоведы, геоинформатики, а также волонтеры отряда "Координаты добра" Молодежного клуба Тюменского областного отделения.

"Я уверен, что спрос на экологический отдых будет только расти. К примеру, трекинг по природным территориям - это способ восстановить физическое состояние после перенесенной короновирусной инфекции. Можно постепенно увеличивать длину кольцевого трека, увеличивая с этим и физическую нагрузку. При этом вокруг красивые места и свежий воздух", - сказал председатель Тюменского областного отделения Евгений Голубев.

Первую очередь обустройства экотропы планируется завершить ко Всемирному дню туризма 27 сентября.