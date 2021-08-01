Жители улицы Казаровской в Тюмени получат новый двор в сентябре

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Кардинально обновился никогда не знавший ремонта двор на ул. Казаровской, 1 в Тюмени. У подъездов устроены пандусы и поручни, появилось наружное освещение, проложены проезды и тротуары, на парковке оборудовано около 70 машиномест, сообщает городская администрация.

Раньше вместо проездов здесь лежали бетонные плиты, на территории стояли старые скамейки, отсутствовали детские площадки. Теперь, чтобы территорию не подтапливало, создана система водоотведения, установлены водоотводные лотки.

Ремонт уже завершается, качество работ оценил глава города Руслан Кухарук. Уже установлена первая детская площадка, скоро любители атлетики смогут тренироваться в воркаут-зоне.

Руслан Кухарук напомнил, что на спортплощадке необходимо установить информационный щит с правилами проведения тренировок. Он также поручил организовать мастер-класс с участием спортсменов движения Street WORKOUT и привлекать к работе спорторганизатора. Информация с его телефоном и расписанием занятий должна быть доступна для любители спорта.

По графику двор должны благоустроить к октябрю, но рабочие передать его жителям к 10 сентября. Глава города обратил внимание на необходимость привести в порядок прилегающую к двору территорию, организовать благоустроенный подъезд и подход к Казаровскому кладбищу, которое находится неподалеку.