В Тюмени захватившего заложников в банке мужчину признали невменяемым

| Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Мужчина, захвативший заложников в банке в Тюмени 7 июля 2021 года, признан нуждающимся в принудительном лечении. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

"В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", — сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направили в прокуратуру.

Напомним, инцидент произошел 7 июля. Мужчина захватил заложников в отделении банка на ул. Червишевский тракт. Он требовал передать ему 15 миллионов рублей. В итоге злоумышленника задержали.