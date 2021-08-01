  • 20 августа 202120.08.2021пятница
  • USD74,1503
    EUR86,6150
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени захватившего заложников в банке мужчину признали невменяемым

Происшествия, 11:40 20 августа 2021

следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области | Фото: следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области

Мужчина, захвативший заложников в банке в Тюмени 7 июля 2021 года, признан нуждающимся в принудительном лечении. Об этом сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

"В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой мужчина признан нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими", — сообщили в СУ СК РФ по Тюменской области.

Уголовное дело с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направили в прокуратуру.

Напомним, инцидент произошел 7 июля. Мужчина захватил заложников в отделении банка на ул. Червишевский тракт. Он требовал передать ему 15 миллионов рублей. В итоге злоумышленника задержали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# принудительное лечение , следователи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:13 20.08.2021Тоболяк украл у знакомого деньги, консервы и коньяк
11:40 20.08.2021В Тюмени захватившего заложников в банке мужчину признали невменяемым
11:07 20.08.2021В Тюмени начался суд над опекуншей, похитившей у подопечных более 5 млн рублей
10:56 20.08.2021В поисках пропавшего жителя Тюменской области используют беспилотники