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Туристы Тюмени узнают историю старых домов с помощью аудиогида

Общество, 17:19 20 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Узнать историю 11 старых домов могут жители и гости Тюмени при помощи аудиогида "Тюменское зодчество".

Прослушать аудиогид можно, установив на смартфон приложение Visit Tyumen. Включив его, гуляющие по улицам центра Тюмени, узнают историю старых домов в областной столице, архитектурных стилях, значении элементов на наличниках и многом другом.

Экскурсантам предлагают начать прогулку от дома С.С. Бровцына на ул. Дзержинского и пройтись в направлении нескольких памятников культуры. Всего в маршрут вошли 11 точек. Составители гида подготовили аудиодорожку к каждому зданию. Прогулка займет полчаса.

приложение Visit Tyumen | Фото: приложение Visit Tyumen

"Традиционно резьбой украшали оконные наличники, карнизы, крыльцо и другие части дома. Наиболее известной и популярной в городе была накладная объемная резьба, которая украшала дома самых богатых представителей Тюмени. Она является уникальным явлением в архитектуре Сибири. Да и в мире, по мнению специалистов, аналогов этому феномену не существует", — рассказали в Visit Tyumen.

Инна Пахомова

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# Visit Tyumen , деревянное зодчество , история

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