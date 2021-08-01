Туристы Тюмени узнают историю старых домов с помощью аудиогида

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Узнать историю 11 старых домов могут жители и гости Тюмени при помощи аудиогида "Тюменское зодчество".

Прослушать аудиогид можно, установив на смартфон приложение Visit Tyumen. Включив его, гуляющие по улицам центра Тюмени, узнают историю старых домов в областной столице, архитектурных стилях, значении элементов на наличниках и многом другом.

Экскурсантам предлагают начать прогулку от дома С.С. Бровцына на ул. Дзержинского и пройтись в направлении нескольких памятников культуры. Всего в маршрут вошли 11 точек. Составители гида подготовили аудиодорожку к каждому зданию. Прогулка займет полчаса.

| Фото: приложение Visit Tyumen | Фото: приложение Visit Tyumen

"Традиционно резьбой украшали оконные наличники, карнизы, крыльцо и другие части дома. Наиболее известной и популярной в городе была накладная объемная резьба, которая украшала дома самых богатых представителей Тюмени. Она является уникальным явлением в архитектуре Сибири. Да и в мире, по мнению специалистов, аналогов этому феномену не существует", — рассказали в Visit Tyumen.

Инна Пахомова