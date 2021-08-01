Таксиста без прав задержали тюменские автоинспекторы

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области ВКонтакте | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области ВКонтакте

Таксиста без прав задержали на ул. Пермякова в Тюмени сотрудники областной Госавтоинспекции. 34-летний мужчина ранее был лишен права управления автомобилем за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает пресс-служба ведомства.

Госавтоинспекторы отстранили водителя от управления транспортом, автомобиль эвакуировали на спецстоянку. За правонарушение суд назначил водителю 10 суток административного ареста.

Еще одного нарушителя задержали в Тобольске. Водитель такси перевозил пассажиров, находясь в состоянии опьянения, подвергая людей опасности.

Отметим, Госавтоинспекция провела в регионе рейды по безопасности пассажирских перевозок легковыми автомобилями. Сотрудники ГИБДД проверили 409 таксистов, почти каждый второй был нарушителем. Всего выявили 169 нарушений ПДД.

В ходе мероприятия зафиксировано восемь фактов управления автомобилями, на которые была незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси. Четыре водителя перевозили детей без детских удерживающих устройств. Еще 48 автомобилей такси были незаконно переоборудованы, в большинстве случаев это незарегистрированное газобаллонное оборудование.