В Тюменском районе новоселье отметили жильцы 22 многоквартирников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жильцы 22 многоквартирных домов в Боровском, Успенском, Кулаковском, Червишевском и Винзилинском муниципальных образованиях заехали в новые квартиры или получили денежное возмещение на приобретение другого жилья. Расселено шесть домов блокированной застройки, сообщает администрация муниципалитета.

40 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 г., и девять жилых домов блокированной застройки вошли в Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

В Московском сельском поселении в программу переселения попали восемь домов, 78 жилых помещений. Собственникам и нанимателям (по договору соцнайма) предоставят новые квартиры в строящемся доме по ул. Урожайной в п. Московский.

В Ембаевском муниципальном образовании готовятся к переселению жители семи домов, 105 жилых помещений в с. Яр. Для них также будут построены новые многоквартирные дома, земельные участки для которых определены. Собственники 12 квартир изъявили желание как можно скорее расстаться со своим аварийным жильем, не ждать сдачи новых домов. Для этого администрация заключила контракт на проведение рыночной оценки помещений, находящихся в частной собственности, результаты оценки получены. В настоящее время готовятся соглашения об изъятии жилых помещений и выплате денежного возмещения.

Напомним, что Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда рассчитана на период с 2019 по 2023 годы.