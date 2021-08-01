Ударивший костылем полицейского тюменец проведет два года в колонии

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Два года проведет в исправительной колонии строгого режима по приговору Калининского районного суда Тюмени за оскорбление и нападение на полицейского ранее судимый 34-летний мужчина, сообщает Тюменский областной суд.

Как следует из материалов уголовного дела, полицейские задержали его в феврале 2021 года. Мужчина ехал на пассажиром месте в машине, которой управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения. Водитель оказал сопротивление стражам порядка, и пока те надевали на него наручники, пьяный пассажир нецензурно выражался в адрес полицейских и в присутствии свидетелей ударил инспектора по спине деревянным костылем.