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Ударивший костылем полицейского тюменец проведет два года в колонии

Происшествия, 12:03 23 августа 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Два года проведет в исправительной колонии строгого режима по приговору Калининского районного суда Тюмени за оскорбление и нападение на полицейского ранее судимый 34-летний мужчина, сообщает Тюменский областной суд.

Как следует из материалов уголовного дела, полицейские задержали его в феврале 2021 года. Мужчина ехал на пассажиром месте в машине, которой управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения. Водитель оказал сопротивление стражам порядка, и пока те надевали на него наручники, пьяный пассажир нецензурно выражался в адрес полицейских и в присутствии свидетелей ударил инспектора по спине деревянным костылем.

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# полиция , Тюменский областной суд

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