В колледжах Тюменской области открыли 12 мастерских

| Фото: департамент образования Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент образования Тюменской области во ВКонтакте

12 новых мастерских по приоритетным направлениям открылись на базе профессиональных образовательных организаций в Тюмени и Ишиме 20 августа. На реализацию проекта направили средства федерального и регионального бюджета, а также работодателей, сообщает региональный департамент образования.

На церемонии открытия студенты Ишимского медицинского колледжа показали, как проводится отработка медицинских навыков с помощью инновационного учебного оборудования – манекенов, муляжей, медицинских тренажеров и симуляторов. Мастерские по приоритетной группе "Строительство" открыли на базе Тюменского колледжа производственных и социальных технологий.

Они оснащены современными тренажерами и техническими средствами обучения, которые максимально приближены к реальным условиям производственных процессов, что, несомненно, способствует наиболее оперативному включению выпускников в трудовую деятельность.

В мастерских по компетенциям "Графический дизайн", "Компьютерное моделирование швейных изделий", "Предпринимательство", "Туризм", открытым на базе Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса, посетителям продемонстрировали возможности современных технических средств обучения, графических планшетов, сканеров и принтеров с возможностью использования печати разных форматов.

Обновленная материально-техническая база будет использоваться профессиональными образовательными организациями региона для проведения независимой оценки квалификации в формате демонстрационного экзамена, чемпионатов профессионального мастерства, повышения квалификации педагогических кадров и обучения взрослого населения и школьников.