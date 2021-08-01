Житель Тюменского района задушил подругу

| Фото: Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области | Фото: Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

Жителю Тюменского района предъявлено обвинение в убийстве подруги, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным следствия, вблизи с. Каменка обвиняемый поссорился со своей 38-летней знакомой. Он нанес ей удар в голову, после чего накинул на шею веревку и стал затягивать свободные концы петли. От удушения женщина погибла.

Сотрудники полиции вскоре установили личность погибшей, обстоятельства ее пропажи и смерти, а также нашли и задержали подозреваемого.