  • 23 августа 202123.08.2021понедельник
  • USD74,3640
    EUR86,8646
  • В Тюмени 26..28 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Тюменского района задушил подругу

Происшествия, 14:39 23 августа 2021

Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области | Фото: Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

Жителю Тюменского района предъявлено обвинение в убийстве подруги, сообщает региональный Следственный комитет.

По данным следствия, вблизи с. Каменка обвиняемый поссорился со своей 38-летней знакомой. Он нанес ей удар в голову, после чего накинул на шею веревку и стал затягивать свободные концы петли. От удушения женщина погибла.

Сотрудники полиции вскоре установили личность погибшей, обстоятельства ее пропажи и смерти, а также нашли и задержали подозреваемого.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# убийство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:13 23.08.2021Тюменская школьница попала в больницу после селфи на крыше поезда
15:13 23.08.2021В Тюменской области ушли из дома и не вернулись две девочки
14:39 23.08.2021Житель Тюменского района задушил подругу
12:52 23.08.2021Студента из Тугулыма подозревают в двух кражах в Тюмени