Тюменских студентов будут тестировать на эмоциональный интеллект

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уровень так называемых "мягких навыков" будут замерять у студентов в центрах оценки и развития компетенций при россйиских вузах. Один из двадцати пяти подобных пилотных центров откроется на базе Тюменского государственного университета.

По замыслу авторов проекта, центр компетенций поможет с решением кадровых вопросов на базе университета и станет местом встречи студентов, потенциальных работодателей и региональных властей. В центре студенты получат оценку своих надпрофессиональных навыков и компетенций — soft skills, после чего смогут поработать над своими слабыми сторонами и подчеркнуть сильные.

По результатам тестирования и работы над навыками будет создаваться профиль студента, с которым работодатели смогут ознакомиться в специальной базе. Для студента это откроет доступ к подходящим вакансиям и стажировкам.

Методологи президентской платформы "Россия — страна возможностей" разработали набор инструментов для наиболее точной оценки способностей студентов. Среди оцениваемых компетенций есть эмоциональный интеллект, ориентация на результат, саморазвитие, следование правилам и процедурам, партнерство и сотрудничество, коммуникативная грамотность.

"Уже сейчас мы начали подготовительную работу. На следующей неделе стартует обучение сотрудников центра оценки и развития компетенций, — рассказал руководитель центра социального проектирования ТюмГУ Артём Берёзкин. — Завершающий модуль обучения планируется в мастерской управления "Сенеж"".

Официальное открытие центра оценки и развития компетенций на базе Тюменского госуниверситета планируется на середину октября 2021 года.