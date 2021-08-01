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СК РФ изучит детали девяти дел по фактам исчезновения и смерти детей в Тюменской области за 24 года

Происшествия, 14:40 24 августа 2021

СК РФ | Фото: СК РФ

СК РФ изучит детали уголовных дел девяти фактов безвестного исчезновения несовершеннолетних в Тюменской области, начиная с 1997 года. Данное решение принял председатель CК РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко, предметом внимания главы ведомства стали озвученные в СМИ данные по обстоятельствам пропажи детей в Тюменской области. Тела некоторых из них с признаками насильственной смерти были найдены ранее. Последним из этих случаев стало исчезновение 9-летней Насти Муравьевой, тело которой обнаружено 19 августа на берегу озера Оброчного Тюмени. Обстоятельства смерти Насти Муравьевой устанавливаются в рамках отдельного уголовного дела, возбужденного ранее по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)

Глава ведомства потребовал от следователей представить в докладе тщательный анализ имеющихся сведений по всем указанным эпизодам преступлений.

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# СК РФ , убийство

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