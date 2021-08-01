Совершивший наезд на сотрудника ГИБДД Сергей Вакарин из Тобольска отказался от дачи показаний

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Сергей Вакарин из Тобольска, обвиняемый по ст. 318 УК РФ - "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей" - отказался от дачи показаний во время заседания районного суда 24 августа, сообщает Тюменский облсуд.

"Свою вину он признает и раскаивается в содеянном. У подсудимого два адвоката", - добавили в суде.

Следующее судебное заседание назначено на 27 августа.

Напомним, вечером 13 июля на 8 километре автодороги Тобольск – Байгара, наряд ГИБДД остановил за нарушение ПДД водителя автомобиля Mercedes. Пересекая сплошную линию разметки, он неоднократно выезжал на встречную полосу в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от экипажа ГИБДД.

Вакарин не подчинился законному требованию инспектора выйти из автомобиля. Вместо этого нарушитель внезапно начал движение. Инспектор попытался его остановить и получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся в неизвестном направлении. Сотруднику ГИБДД оказана медицинская помощь.

Решением Тобольского районного суда, Сергей Вакарин заключен под стражу до 30 января 2022 года.