В Тюмени заявки на конкурс эскизов стелы "Город трудовой доблести" принимают до 28 августа

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявки на конкурс эскизов стелы "Город трудовой доблести" принимают до 28 августа. О технических требованиях к конкурсным работам претендентам рассказали в ходе онлайн-консультации, сообщает городская администрация. Напомним, указ о присвоении Тюмени этого высокого звания президент России издал в мае.

Так, особое внимание авторам необходимо обратить на то, что эскизные проекты не должны содержать только визуализацию и фотомонтаж. В них должна быть территория размещения будущей стелы и обоснование ее выбора.

Необходимы также предложения по использованию современных строительных и отделочных материалов и чертежи, дающие полное представление о конструктивных и архитектурных предложениях.

По словам секретаря оргкомитета конкурса Елены Рожновой, на сегодняшний день не все конкурсные работы оформлены согласно всем техническим требованиям.

"Конкурсные работы мы регистрируем, держим связь с претендентами, рассказываем им, как правильно оформить заявку и работу, чтобы она прошла по всем критериям и требованиям. Обидно будет, если хорошая конкурсная работа не пройдет технический отбор", - отметила она.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации Тюмени в разделе "Тюмень город трудовой доблести".

Конкурсные работы принимаются по адресу электронной почты RozhnovaES@tyumen-city.ru с пометкой в теме письма "Конкурсная работа", а также с предоставлением на CD, DVD или ином носителе по адресу 625002, Тюменская область, Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 103.

Кроме того, задать вопросы и получить консультацию можно в электронном виде или по телефонам: Елена Рожнова Елена RozhnovaES@tyumen-city.ru, +7 (3452) 510-089, +7 919 928 8494; Мария Батурина Мария BaturinaMD@tyumen-city.ru, +7 (3452) 511-072, +7 922 477 3653.