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В Тюмени заявки на конкурс эскизов стелы "Город трудовой доблести" принимают до 28 августа

Общество, 12:46 25 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявки на конкурс эскизов стелы "Город трудовой доблести" принимают до 28 августа. О технических требованиях к конкурсным работам претендентам рассказали в ходе онлайн-консультации, сообщает городская администрация. Напомним, указ о присвоении Тюмени этого высокого звания президент России издал в мае.

Так, особое внимание авторам необходимо обратить на то, что эскизные проекты не должны содержать только визуализацию и фотомонтаж. В них должна быть территория размещения будущей стелы и обоснование ее выбора.

Необходимы также предложения по использованию современных строительных и отделочных материалов и чертежи, дающие полное представление о конструктивных и архитектурных предложениях.

По словам секретаря оргкомитета конкурса Елены Рожновой, на сегодняшний день не все конкурсные работы оформлены согласно всем техническим требованиям.

"Конкурсные работы мы регистрируем, держим связь с претендентами, рассказываем им, как правильно оформить заявку и работу, чтобы она прошла по всем критериям и требованиям. Обидно будет, если хорошая конкурсная работа не пройдет технический отбор", - отметила она.

С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации Тюмени в разделе "Тюмень город трудовой доблести".

Конкурсные работы принимаются по адресу электронной почты RozhnovaES@tyumen-city.ru с пометкой в теме письма "Конкурсная работа", а также с предоставлением на CD, DVD или ином носителе по адресу 625002, Тюменская область, Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 103.

Кроме того, задать вопросы и получить консультацию можно в электронном виде или по телефонам: Елена Рожнова Елена RozhnovaES@tyumen-city.ru, +7 (3452) 510-089, +7 919 928 8494; Мария Батурина Мария BaturinaMD@tyumen-city.ru, +7 (3452) 511-072, +7 922 477 3653.

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# звание Город трудовой доблести , конкурс

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