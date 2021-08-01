В Тюмени заявки на конкурс эскизов стелы "Город трудовой доблести" принимают до 28 августа
Заявки на конкурс эскизов стелы "Город трудовой доблести" принимают до 28 августа. О технических требованиях к конкурсным работам претендентам рассказали в ходе онлайн-консультации, сообщает городская администрация. Напомним, указ о присвоении Тюмени этого высокого звания президент России издал в мае.
Так, особое внимание авторам необходимо обратить на то, что эскизные проекты не должны содержать только визуализацию и фотомонтаж. В них должна быть территория размещения будущей стелы и обоснование ее выбора.
Необходимы также предложения по использованию современных строительных и отделочных материалов и чертежи, дающие полное представление о конструктивных и архитектурных предложениях.
По словам секретаря оргкомитета конкурса Елены Рожновой, на сегодняшний день не все конкурсные работы оформлены согласно всем техническим требованиям.
"Конкурсные работы мы регистрируем, держим связь с претендентами, рассказываем им, как правильно оформить заявку и работу, чтобы она прошла по всем критериям и требованиям. Обидно будет, если хорошая конкурсная работа не пройдет технический отбор", - отметила она.
С информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации Тюмени в разделе "Тюмень город трудовой доблести".
Конкурсные работы принимаются по адресу электронной почты RozhnovaES@tyumen-city.ru с пометкой в теме письма "Конкурсная работа", а также с предоставлением на CD, DVD или ином носителе по адресу 625002, Тюменская область, Тюмень, ул. Орджоникидзе, 24, кабинет 103.
Кроме того, задать вопросы и получить консультацию можно в электронном виде или по телефонам: Елена Рожнова Елена RozhnovaES@tyumen-city.ru, +7 (3452) 510-089, +7 919 928 8494; Мария Батурина Мария BaturinaMD@tyumen-city.ru, +7 (3452) 511-072, +7 922 477 3653.