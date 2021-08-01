В Тобольске стартовал прием заявок на фотоконкурс "Моменты на Базарной площади"

| Фото: Базарная площадь во ВКонтакте | Фото: Базарная площадь во ВКонтакте

Фотохудожников и фотографов-любителей региона приглашают стать участниками открытого публичного конкурса "Моменты на Базарной площади". Для этого нужно подать заявку до 5 сентября и представить жюри не больше 10 авторских работ. Лучшие фото войдут в итоговую экспозицию.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил специалист Тобольского центра искусств и культуры Ярослав Киселёв.

Организаторы рассчитывают посредством конкурса выявить талантливых мастеров разных возрастов и помочь их самовыражению, а также привлечь внимание жителей и гостей древней столицы Сибири к реконструированному историческому месту – Базарной площади.

Фотографам предлагают запечатлеть счастливые моменты в новом общественном пространстве. Это могут быть снимки с мероприятий, пейзажные зарисовки, портретные фото, а также работы, передающие атмосферу площади и настроение ее посетителей, отражающие характер, самобытность и уникальность места. Заявки и работы принимаются по адресу электронной почты культурного учреждения mauk-center@mail.ru.

"Не нужно быть профессиональным фотохудожником для участия в конкурсе. Достаточно сфотографировать свою семью во время прогулки по Базарной площади или понравившиеся моменты на телефон и отправить фото нам. Снимки могут быть сделаны в любое время года, главное, чтобы с душой и в необходимом разрешении. На сегодняшний день поступило около 20 заявок", - рассказал Ярослав Киселёв.

Трех победителей определит конкурсная комиссия 6 сентября, дипломы и денежные призы им вручат на церемонии награждения 13 сентября на Базарной площади. Там же пройдет открытие фотовыставки из работ участников. Подробности в положении.

Напомним, в 2020 году в Тобольске завершилось благоустройство Базарной площади. Это место несет в себе огромную историческую и культурную ценность для города и региона, оно упоминается во всех путеводителях по Сибири и Тюменской области. Красивая, комфортная для прогулок, интересная с точки зрения наполнения "Базарная площадь" преобразилась благодаря участию в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", стала любимым местом отдыха жителей и туристов.

Инна Кондрашкина