Фестиваль немого кино пройдет в Тюмени в ноябре

из личного архива Михаила Топалиди из личного архива Михаила Топалиди

Проект фестиваля немого кино в Тюмени получил поддержку конкурса "ЦЕХ". Автор - артист Тюменского филармонического оркестра, руководитель оркестра "Мока project" Михаил Топалиди - получил 330 тыс. рублей.

Как рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" организатор фестиваля, они стали победителями конкурса "ЦЕХ" во второй раз.

"В 2020 году оркестр "Мока-project" получил небольшой грант от организаторов конкурса "ЦЕХ" и в "Синема парке" устроили музыкальное сопровождение фильма "Огни большого города". Людям это понравилось. Поэтому решили в этом году провести фестиваль. Показать три фильма – "Артист", "Золотая лихорадка" с Чарли Чаплиным и серию короткометражных фильмов", - говорит он.

Оркестр - 15 человек - выступит в "Синема парк", где покажут первый и третий фильмы. Короткометражки представят в МТЦ "Космос".

из личного архива Михаила Топалиди из личного архива Михаила Топалиди

По словам Михаила Топалиди, львиная доля расходов – гонорар артистам.

"Будет много репетиций, которые начнутся уже с сентября. Весь материал – нотный – разработаем сами. Много средств уйдет на печатание нот. Только по фильму о Чаплине в прошлый раз использовалось более 1 тысячи страниц нот в чистом виде, а черновиков еще больше", - отметил он.

Донести до тюменцев то доброе, вечное, что содержат в себе немое кино – основная цель фестиваля. Его участниками смогут стать более 2 тыс. человек.

Анжела Лебедева