В Тюмени впервые подключат к сетям солнечную электростанцию

| Фото: компании «Рост-Инвест» | Фото: компании «Рост-Инвест»

Первый объект солнечной энергетики подключат к сетям в Тюмени.

Электричество для бытовых нужд частной тюменской компании "Рост-Инвест", специализирующейся на строительстве и продаже недвижимости, будут производить солнечные батареи.

Впервые в Тюменской области компания "Россети Тюмень" получила заявку на технологическое присоединение 18 солнечных панелей. Максимальная мощность электроустановок потребителя составит 6 кВт. Энергетики планируют подключить новый объект "зеленой" генерации к подстанции 110 кВ "Кулаково".

По словам директора предприятия Александра Строгова, за счет использование возобновляемых источников энергии затраты на электроэнергию снизятся примерно на 38%. "Кроме того, это автономно и экологично, - отметил он. - Электростанция на фотоэлементах не требует текущего обслуживания и прослужит 20-30 лет".

Для "Россети Тюмень", сообщает пресс-служба компании, этот проект станет первым опытом подключения объекта солнечной энергетики к распределительным сетям. В регионе развитие "зеленой энергетики" находится на начальном этапе становления: пока местные предприятия запускают объекты микрогенерации для собственных нужд. В схеме и программе развития электроэнергетики Тюменской области на 2022 – 2026 годы ввод в эксплуатацию генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии не предусмотрен.