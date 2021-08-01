В Тобольске откроют выставку "Немцы в российской истории"

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Выставочный проект "Немцы в российской истории" откроется в Губернской судебной управе (Тобольск, Красная площадь, 1 стр. 2) 28 августа. Он посвящен 255-летию приглашения Екатериной II немецких колонистов в Россию, сообщает администрация Тобольска.

Выставка охватывает более трех столетий истории. Посетители познакомятся с копиями уникальных документов, карт, гравюр, фотографий и других редких экспонатов, хранящихся в музеях и архивах в России и Германии. Объединяя традиционный формат и мультимедийные технологии, проект знакомит посетителей с историческим прошлым российских немцев, национальными обычаями немецкого народа и современными тенденциями в обществе.

Выставочный проект будет действовать с 28 августа по 27 сентября 2021 года.