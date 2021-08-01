Полиция: поиски пропавшего 10 дней назад тюменца Алексея Черепанова не дали результатов

| Фото: ТюменьРегионСпас в Instagram | Фото: ТюменьРегионСпас в Instagram

Поиски пропавшего 10 дней назад тюменца Алексея Черепанова пока не дали результатов. Установлением его местонахождения заняты сотрудники полиции, спасатели, поисковики и волонтеры.

Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антон Каморников, заявление о пропаже Черепанова поступило в день исчезновения, поиски идут в ежедневном режиме. Спасатели используют квадрокоптеры, но пока о нем ничего не известно.

В поисковом отряде "ТюменьРегионСпас" корреспонденту "Тюменской линии" сообщили, что активная фаза поиска 41-летнего мужчины велась первые четыре дня. За это время добровольцы успели прочесать глухой лес на квадроциклах и мотоциклах. Поиски привели к автомобилю, на котором Алексей Черепанов отправился за грибами.

"Автомобиль нашли в районе деревни Железный Перебор. В нем все вещи и документы мужчины. Понятно, что вышел из машины не надолго. Еще лежала упаковка воды без одной бутылки. По пути следования мы нашли пустую бутылку, но не такую, что была в машине. И родные отметили, что он такую воду не пил. То же самое с сигаретами – пачку обнаружили. Но, как сказали родственники, он курил другие", - рассказали поисковики.

Вещи, обнаруженные в ходе поисков, переданы в правоохранительные органы. К слову, лес, в котором работали волонтеры, густой, мало проходимый, и в нем обитают хищные животные, добавили поисковики.

Анжела Лебедева