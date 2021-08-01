Полиция: поиски пропавшего 10 дней назад тюменца Алексея Черепанова не дали результатов
Поиски пропавшего 10 дней назад тюменца Алексея Черепанова пока не дали результатов. Установлением его местонахождения заняты сотрудники полиции, спасатели, поисковики и волонтеры.
Как рассказал руководитель пресс-службы УМВД России по Тюменской области Антон Каморников, заявление о пропаже Черепанова поступило в день исчезновения, поиски идут в ежедневном режиме. Спасатели используют квадрокоптеры, но пока о нем ничего не известно.
В поисковом отряде "ТюменьРегионСпас" корреспонденту "Тюменской линии" сообщили, что активная фаза поиска 41-летнего мужчины велась первые четыре дня. За это время добровольцы успели прочесать глухой лес на квадроциклах и мотоциклах. Поиски привели к автомобилю, на котором Алексей Черепанов отправился за грибами.
"Автомобиль нашли в районе деревни Железный Перебор. В нем все вещи и документы мужчины. Понятно, что вышел из машины не надолго. Еще лежала упаковка воды без одной бутылки. По пути следования мы нашли пустую бутылку, но не такую, что была в машине. И родные отметили, что он такую воду не пил. То же самое с сигаретами – пачку обнаружили. Но, как сказали родственники, он курил другие", - рассказали поисковики.
Вещи, обнаруженные в ходе поисков, переданы в правоохранительные органы. К слову, лес, в котором работали волонтеры, густой, мало проходимый, и в нем обитают хищные животные, добавили поисковики.
Анжела Лебедева