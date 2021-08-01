Многоэтажка горела на улице Эрвье в Тюмени
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Пожар произошел в многоэтажном доме на ул. Эрвье, 30 корпус 4 в Тюмени 27 августа.
На первом этаже этого здания расположен ТЦ "Европейский". Очевидцы рассказали ИА "Тюменская линия" о сильном задымлении. Густой темный дым шел вверх по зданию.
На фотографиях с места происшествия можно увидеть, что пожар начался в одной из квартир над козырьком торгового центра. Сейчас огонь уже потушен. Огнеборцы продолжают работать на месте.
Комментарий от ГУ МЧС России по Тюменской области.
Инна Пахомова