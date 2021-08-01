Многоэтажка горела на улице Эрвье в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожар произошел в многоэтажном доме на ул. Эрвье, 30 корпус 4 в Тюмени 27 августа.

На первом этаже этого здания расположен ТЦ "Европейский". Очевидцы рассказали ИА "Тюменская линия" о сильном задымлении. Густой темный дым шел вверх по зданию.

На фотографиях с места происшествия можно увидеть, что пожар начался в одной из квартир над козырьком торгового центра. Сейчас огонь уже потушен. Огнеборцы продолжают работать на месте.

Комментарий от ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инна Пахомова