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Многоэтажка горела на улице Эрвье в Тюмени

Происшествия, 13:03 27 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожар произошел в многоэтажном доме на ул. Эрвье, 30 корпус 4 в Тюмени 27 августа.

На первом этаже этого здания расположен ТЦ "Европейский". Очевидцы рассказали ИА "Тюменская линия" о сильном задымлении. Густой темный дым шел вверх по зданию.

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На фотографиях с места происшествия можно увидеть, что пожар начался в одной из квартир над козырьком торгового центра. Сейчас огонь уже потушен. Огнеборцы продолжают работать на месте.

Комментарий от ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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