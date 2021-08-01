Новую современную школу в Тобольском районе введут в эксплуатацию в 2021 году

| Фото: оперативный штаб Тюменской области | Фото: оперативный штаб Тюменской области

Строительство средней школы завершается в д. Хмелёва Тобольского района.

Ее возводят по типовому проекту в рамках региональной программы замены ветхих деревянных школ. Общая площадь здания - более 3,2 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2021 году.

оперативный штаб Тюменской области оперативный штаб Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел ход строительных работ 27 августа. Заместитель губернатора Сергей Шустов, рассказал, что в новой школе будут обучатся 60 учащихся, будет также дошкольное отделение на 10 мест. В здании для ребят предусмотрели библиотеку, спортзал, пищеблок с обеденным залом на 30 мест, медицинский блок, а также круглосуточный интернат на 20 мест. На территории школы организуют игровую и спортивную площадки.

оперативный штаб Тюменской области оперативный штаб Тюменской области

В 2022-2024 годах в региональной программе замены ветхих деревянных школ запланировали проектирование и строительство еще 23 школ. Уже ввели в эксплуатацию два школьных здания в Тобольском и Вагайском районах. Завершают строительство четырех школ в Ялуторовском, Вагайском и Тобольском районах.

Евгений Бабенко