Моор в Тобольске прогулялся по обновленному скверу и сфотографировался с молодоженами

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор по время рабочей поездки в Тобольск прогулялся по новому скверу в 15-м мкр города и сфотографировался с молодоженами Павлом и Гузелью.

Сквер, который будет назван "Семьи, любви и верности" обустроят к октябрю 2021 года, работы выполнены на 80%.

Глава Тобольска Максим Афанасьев рассказал, что на территории площадью более 10,6 тыс. кв. м появятся памятник "Любви и верности", зоны отдыха, тренажерная площадка, качели, велопарковка. В сквере будут расти березы, сосны, липы, клены, рябина и черемуха.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новое комфортное общественное пространство создается с использованием механизма государственно-частного партнерства. Объем частных инвестиций превысил 53 млн рублей.

Александр Моор и Максим Афанасьев сфотографировались с молодоженами Павлом и Гузелью и пожелали молодой семье долгих лет счастливой жизни.

Евгений Бабенко