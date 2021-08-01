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Моор в Тобольске прогулялся по обновленному скверу и сфотографировался с молодоженами

Губернатор, 15:19 27 августа 2021

ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор по время рабочей поездки в Тобольск прогулялся по новому скверу в 15-м мкр города и сфотографировался с молодоженами Павлом и Гузелью.

Сквер, который будет назван "Семьи, любви и верности" обустроят к октябрю 2021 года, работы выполнены на 80%.

Глава Тобольска Максим Афанасьев рассказал, что на территории площадью более 10,6 тыс. кв. м появятся памятник "Любви и верности", зоны отдыха, тренажерная площадка, качели, велопарковка. В сквере будут расти березы, сосны, липы, клены, рябина и черемуха.

ИА "Тюменская линия"

Новое комфортное общественное пространство создается с использованием механизма государственно-частного партнерства. Объем частных инвестиций превысил 53 млн рублей.

Александр Моор и Максим Афанасьев сфотографировались с молодоженами Павлом и Гузелью и пожелали молодой семье долгих лет счастливой жизни.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Максим Афанасьев , Тобольск

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