Медиаинтенсив о создании документальных фильмов проведет московский режиссер в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Режиссер фильма о Децле Роман Супер бесплатно расскажет тюменцам про документальное кино. Трансляция медиаинтенсива будет вестись в социальных сетях издания Moi- portal.ru 4 сентября с 15 до 18 часов.

"Главная задача медиаинтенсива – развитие тюменской медиаиндустрии и обмен опытом между федеральными экспертами и региональными создателями контента. Так как в нашем регионе еще действуют ограничения, связанные с пандемией – в офлайне будут участвовать 50 человек, которые создают документальные медиапродукты в Тюмени, также мы разыграем несколько билетов в социальных сетях. Помимо этого, все желающие смогут подключиться к онлайн-трансляции на наших площадках", - рассказал руководитель Moi-portal.ru Дмитрий Колобов.

Роман Супер — журналист, сценарист и режиссер, обладатель "ТЭФИ" в номинации "Лучший репортер" и звания "Лучший журналист" по версии журнала Сноб. Он расскажет о драматургии в документальном кино, о том, как писать сценарий и искать героев. На мероприятии также выступят региональные спикеры, они поделятся опытом создания кино и его продвижения, пишет "Moi-portal.ru".