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Пенсионеры из Ярково возродили народное ремесло

Общество, 17:38 28 августа 2021

Фото: ИА "Тюменская линия". Архив

Посуду из ивы создают Татьяна и Владимир Важенины из Ярково. В саду у семейной пары - пять сортов искусственно выведенной ивы. Дикая не подходит для плетения.

"Ива созревает, когда с нее опадают все листья. Тогда ее нарезаем, остаются пеньки сантиметров пять. За лето снова вырастают до трех метров, а осенью опять обрезаем", – рассказала Татьяна Важенина.

Срезанную иву после этого полтора часа варят в самодельной печке, потом ошкуривают, тоже на самодельном аппарате. Весь процесс занимает два месяца.

"Я никогда не думал, что займусь каким-то плетением. Мыслей таких даже не было", – рассказал Владимир Важенин.

Мастерство плетения из деревьев в семье Татьяны передавалось от поколения к поколению. Она и заинтересовала мужа этим ремеслом. Плетеную посуду пара продает в Москву, Белоруссию и Германию, пишет “Вслух.ру”.

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