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Прокурор Тюменской области взял на контроль проверку ДТП с несовершеннолетними

Происшествия, 13:16 28 августа 2021

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки ДТП, в котором 27 августа на а 20 км дороги Омутинское – Армизонское пострадали подростки, сообщает надзорное ведомство региона.

Около 4 часов утра 16-летний подросток в состоянии опьянения за рулем Chevrolet Aveo съехал в кювет. В аварии пострадали пассажиры 15 и 17 лет. Один из них госпитализирован.

По данному факту Омутинский межмуниципальный отдел МВД проводит проверку. Будут установлены причины происшествия, а также выяснено, почему транспортное средство стало доступно для несовершеннолетних.

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# ДТП , подростки , проверка , прокуратура

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