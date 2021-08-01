Прокурор Тюменской области взял на контроль проверку ДТП с несовершеннолетними

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки ДТП, в котором 27 августа на а 20 км дороги Омутинское – Армизонское пострадали подростки, сообщает надзорное ведомство региона.

Около 4 часов утра 16-летний подросток в состоянии опьянения за рулем Chevrolet Aveo съехал в кювет. В аварии пострадали пассажиры 15 и 17 лет. Один из них госпитализирован.

По данному факту Омутинский межмуниципальный отдел МВД проводит проверку. Будут установлены причины происшествия, а также выяснено, почему транспортное средство стало доступно для несовершеннолетних.