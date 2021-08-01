Один из пострадавших в массовом ДТП в центре Тюмени – в крайне тяжелом состоянии

| Фото: ОКБ № 2 (архив) | Фото: ОКБ № 2 (архив)

Состояние одного из пострадавших в дорожной аварии на ул. Мориса Тореза в Тюмени оценивается как крайне тяжелое. Ему оказывают экстренную медицинскую помощь.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

"Состояние еще одного пациента – стабильное. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь по поводу вывиха стопы", – рассказала она.

Всего медики доставили в больницу шесть участников ДТП. В данный момент четверо обследуются на этапе приемного отделения: комплексная диагностика, осмотр мультидисциплинарной бригадой. На месте аварии работали три бригады скорой медицинской помощи.

Напомним, ДТП с участием пяти машин произошло примерно в 12 часов 30 минут 29 августа. По предварительным данным, водитель BMW выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с четырьмя легковыми машинами. Один из автомобилей загорелся после удара. Обстоятельства случившегося выясняются.

Инна Пахомова